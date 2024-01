Conforme levantamento do Núcleo de Informações de Mercado da CDL Caxias, as vendas de Natal em 2023 se mantiveram estáveis quando comparadas com o ano anterior, com crescimento de 1,8%. O tíquete médio por cliente ficou em R$ 501,84, atrás dos R$ 512,35 que havia sido projetado pela entidade antes da data. A amostragem foi feita entre os dias 3 e 5 de janeiro