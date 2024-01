Caxias do Sul acompanhou o crescimento do Rio Grande do Sul no número de veículos zero quilômetro vendidos em 2023 quando comparados a 2022. No ano passado, foram 8.331 novos veículos emplacados, contra 7.233 do ano anterior. Em números percentuais, representa uma alta de 15,18%. Os dados são da Fenabrave/Sincodiv-RS. No Estado, a alta foi de 16,27% e no Brasil, ficou em 11,33%.