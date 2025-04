Confira as estreias nos cinemas de Caxias do Sul para assistir no feriadão

A Sala de Cinema Ulysses Geremia, em Caxias do Sul, traz nesta quinta-feira a estreia do filme Limonov: O Camaleão Russo , exibido no último Festival de Cannes e dirigido por Kirill Serebrennikov.

Cinebiografia do ativista político, poeta e romancista Eduard Limonov, o filme passa por Moscou, Nova York, Paris e as prisões da Sibéria, refletindo as contradições da segunda metade do século 20. Sem se encaixar em ideologias, foi radical, rebelde e provocador, que costruiu uma trajetória épica e imprevisível.