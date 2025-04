Exposição "A Linha Percorre o Acervo" marca inauguração de galeria de artes no Bloco J da UCS, nesta quarta

Exposição reúne trabalhos de artistas cuja trajetória passa pelo curso de Artes Visuais da UCS Divulgação / Divulgação

Exposição que marca a inauguração da Galeria de Arte situada no Bloco J do Campus-Sede da UCS – que desde março abriga os cursos de graduação da Área de Artes e Arquitetura, após a saída do Campus 8 – A Linha Percorre o Acervo terá abertura oficial nesta quarta-feira, a partir das 20h30min.

Com curadoria de Gelson Soares e Mara Galvani, reúne 36 obras pertencentes ao Acervo de Artes da Universidade, produzidas de 1973 a 2024 por artistas de diferentes gerações, que têm em comum a ligação com o curso de Artes Visuais ou dos cursos do Atelier Livre. Tendo como um fio condutor narrativo as linhas, que podem ser pinceladas, costuradas ou desenhadas, o visitante pode conferir trabalhos de nomes como Beatriz Balen Susin, Clara Koppe, Celso Bordignon, Cris Lisot, Elisa Zattera, Jaqueline Pauletti, Rafael Dambros, Sergio Lopes, Verlu Macke, Vitor Hugo Porto, entre outros.

Detalhe da exposição Divulgação / Divulgação

– Neste recorte curatorial nós pensamos em trazer obras que mostram a potência do curso de Artes Visuais da UCS e todas as linguagens trabalhadas. Por isso temos desenhos, gravuras, esculturas, objetos, pinturas, fotografias, sendo todas elas obras de artistas que fizeram e fazem parte do curso, desde a licenciatura, que completou 60 anos em 2024, até o bacharelado, criado em 2011 – comenta a professora e coordenadora da Galeria de Arte, Mara Galvani, que divide a curadoria da exposição com o professor Gelson Soares.

Mara destaca ainda o clima de comemoração pela obtenção da nota máxima pelo curso de Artes Visuais da UCS na mais recente avaliação do Ministério da Educação (MEC), divulgada na semana passada:

– Esta avaliação tão positiva demonstra a seriedade do trabalho desenvolvido por um grupo que tem artistas como professores, arte-educadores, além de uma equipe de funcionários sempre muito disponíveis e empenhados em potencializar as artes visuais cada vez mais dentro da Universidade. Estamos chegando este ano ao Bloco J e inaugurando uma galeria que não perde em nada para nenhuma outra, que irá abrigar muitas exposições, como esta na qual pinçamos uma parte do nosso acervo de mais de 700 obras, que é muito rico e precisa ser compartilhado com a comunidade.

A exposição fica em cartaz até o dia 30 de abril.

PROGRAME-SE

O quê: exposição “A Linha Percorre o Acervo”, de vários artistas

Quando: abertura nesta quarta, às 20h30min. Visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 22h.

Onde: Galeria de Artes do Bloco J do Campus-Sede da UCS