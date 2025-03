André Arrosi Quarteto leva seu novo show ao Teatro Pedro Parenti, em Caxias do Sul, em março

Formado por André Arrosi (acordeon), Duda Goldani (guitarra), Gyba Soarez (baixo) e Eduardo Arruda (bateria), o André Arrosi Quarteto volta ao palco do Teatro Municipal Pedro Parenti (Casa da Cultura), em Caxias do Sul, no dia 21 de março (sexta).

Além de contemplar no repertório algumas das influências dos integrantes do quarteto dentro do universo da música instrumental, como o choro, o jazz e o tango, o show terá também músicas autorais do álbum “Melodias do Tempo, criações e influências”, lançado pelo grupo em 2023, via Financiarte. Para esse espetáculo o quarteto irá contar com a participação especial do violinista Luís Felipe Arrosi, de 14 anos, filho do acordeonista.