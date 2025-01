Trio Xêro de Fulô irá espalhar forró por Caxias do Sul em apresentações gratuitas, a partir deste fim de semana

A partir deste fim de semana, até o final do verão, o trio Xêro de Fulô irão espalhar muito forró, baião e outros ritmos nordestinos por parques e praças de Caxias do Sul. As apresentações serão todas gratuitas e a programação se inicia neste fim de semana, no Ecoparque (sábado) e no Parque dos Macaquinhos (domingo). Confira as datas e locais no final da matéria.