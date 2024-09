Em sua segunda semana, o 24º Caxias em Cena segue com uma programação diversificada, que aposta não apenas no talento de atores e atrizes, mas também em apresentações de músicos e bailarinos. Nesta quarta-feira, às 20h, quem for ao Teatro Pedro Parenti, na Casa da Cultura, poderá conferir performances de dança em dose dupla, com Pineal, da Cia. Matheus Brusa, e Recortes, do Grupo Experimental Cênica 8/UCS. A entrada é gratuita.