Espetáculo musical à luz de velas, Starlight Concerts chega a Bento e Caxias do Sul nesta semana

Unindo duas tendências recentes em espetáculos musicais, os shows-tributo e os concertos dedicados à música popular, o projeto Starlight Concerts tem viajado pelo Brasil, como uma das iniciativas mais bem sucedidas dentro desta proposta. Nesta semana, o público da Serra poderá assistir ao concerto em sua estreia no Rio Grande do Sul. Na quarta, a apresentação será em Bento Gonçalves, na Fundação Casa das Artes. Na quinta-feira, em Caxias do Sul, no Teatro Murialdo.