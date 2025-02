Casal de jornalistas de Bento Gonçalves vai viajar da Serra ao Alasca em um carro 1.0

João Paulo Mileski e Carina Furlanetto planejam partir no segundo semestre de 2025.

A jornalista Gabriela Alves colabora com o colunista Marcelo Mugnol, titular deste espaço.

Depois de cruzar o Brasil a bordo de um Sandero 1.0, o casal de jornalistas bento-gonçalvenses João Paulo Mileski e Carina Furlanetto já planeja a próxima expedição , que deve começar no segundo semestre de 2025. Agora, os dois seguem rumo ao Alasca no mesmo veículo.

A previsão da partida é entre entre junho e julho e o trajeto deve levar de dois a três anos, de acordo com Mileski.

— O roteiro é outra pendência que ainda precisamos resolver, mas a princípio sairemos pelo Paraguai e subiremos até a Colômbia. Na Colômbia, colocaremos o Sandero em um container para cruzar até o Panamá e a partir de lá, vamos subindo por estradas até chegar no Alasca — antecipa.

A aventura pelo Brasil virou livro, lançado em abril de 2024. A obra de 240 páginas apresentou os bastidores de morar em um carro, fotos, mapas dos lugares visitados e uma visão de ambos sobre as diferentes localidades encontradas.

— Foram dezenas de milhares de quilômetros por terra e tantos outros por barco, atravessando nossos principais rios. Mais do que uma história sobre uma viagem de dois repórteres pelo Brasil, o livro é uma história sobre os muitos brasis que cabem nesse país sem fim — relembra João.

No passado, o casal já tinha feito uma expedição semelhante, quando viajaram por 10 países da América do Sul utilizando o mesmo veículo entre 2019 e 2020, dando origem ao livro Crônicas na Bagagem: 421 dias na estrada - uma jornada de desprendimento pela América do Sul.