Segunda fase do projeto Caxias Soul Duetos se inicia nesta quarta-feira, com oficinas voltadas para o mercado da música

Fredi Endres, o DJ Chernobyl, é um dos oficineiros desta que é a 10ª temporada do Caxias Soul Duetos Rika / Divulgação

A segunda fase do projeto Caxias Soul Duetos se inicia nesta quarta-feira, com a primeira de uma série de oficinas e workhops voltados para o mercado da produção cultural e artística. Toda a programação é gratuita, mas as vagas são limitadas a 30 pessoas por encontro, com necessidade de inscrição prévia através de link disponível no Instagram @caxiassoulduetosoficial.

A oficina inaugural será com o diretor criativo caxiense Pepe Pessoa, falando sobre “Identidade visual: do figurino ao cenário”. Será amanhã e quinta-feira (5 e 6), às 20h, na Sala 105 do Sesc Caxias do Sul (Rua Moreira César, 2462, Bairro Pio X). No primeiro encontro, Pepe irá abordar temas como introdução à identidade visual, direção de arte, importância das cores e planejamento da produção artística. No segundo, falará sobre layout e moodboard, briefing de projeto e planejamento para cenografia e figurino.

A segunda série de atividades prevista é a oficina de Produção Musical em Home Studio com o instrumentista, compositor e professor Bruno da Silva Borges. Serão em cinco encontros entre os dias 10 e 24 de fevereiro, no Sesc Caxias do Sul - LAB MAIS, sempre à noite. Além de discutir as etapas envolvidas na criação de uma música, o ministrante irá oferecer duas oficinas gratuitas sobre produção musical com smartphone para público de baixa renda, na Fluência Casa Hip Hop e no Projeto Semente Conquista, em Santa Corona, como ações formativas do projeto cultural.

Encerrando as atividades desta edição, nos dias 10 e 11 de março, ocorre a oficina de capacitação em Mix/Master e registros/distribuição, com Fredi Endres, o DJ Chernobyl, da banda Comunidade Nin-Jitsu. Nos dois encontros, Endres irá falar sobre como registrar e distribuir músicas, além de noções básicas para fazer grandes gravações com baixo investimento em home studio. As inscrições serão disponibilizadas em data mais próxima ao evento.

– A ideia é oferecer uma agenda diversificada e inédita, com atrações que ajudem a aprimorar o diálogo entre diferentes áreas culturais, além de proporcionar experiências estéticas e artísticas que cheguem a um grande número de profissionais e colaboradores – destaca Jorge de Jesus, o DJ Mono, idealizador do projeto.