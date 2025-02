Grêmio anuncia a contratação de meia capitã da seleção colombiana

Daniela Montoya assinou com o Tricolor até dezembro e tem cláusulas de renovação automática em seu contrato. Grêmio / Divulgação

As Gurias Gremistas têm mais um reforço para a temporada de 2025. Nesta segunda-feira (3), o Grêmio anunciou a contratação de Daniela Montoya, meia capitã da seleção colombiana que pertencia ao Atlético Nacional.

ZH já havia antecipado a informação sobre a contratação da jogadora por parte do Grêmio.

Aos 34 anos, a Daniela assina com o Tricolor o final desta temporada. Seu contrato conta com renovação automática por mais um ano mediante metas atingidas.

Montoya estava no clube da capital da Colômbia desde 2023. Por lá, disputou 36 partidas, com 14 gols e seis assistências entre a Liga Feminina e a Copa Libertadores.

Pela seleção colombiana, onde joga com a braçadeira de capitã, acumula 74 partidas e seis gols marcados, assumindo o posto de capitã do time. Em 2019, foi campeã dos Jogos Pan-Americanos de Futebol Feminino, com participação ativa em todos os jogos. Em 2023, disputou a Copa do Mundo na melhor campanha da história do país na competição, chegando às quartas de final.

Montoya era um sonho antigo da diretoria. No ano passado, ela chegou a negociar com o Inter, mas preferiu permanecer no futebol colombiano. Além de reforçar um setor que perdeu peças importantes, chega com cartaz de experiente para ser uma das principais referências técnicas do time.

Ficha Técnica

Nome: Daniela Montoya Quiróz

Daniela Montoya Quiróz Data de nascimento: 22/08/1990

22/08/1990 Altura: 1,62m

1,62m Cidade natal: Medellín, Colômbia

Medellín, Colômbia Posição: volante e meia

volante e meia Pé preferencial: direito

direito Clubes em que atuou: Liga Antioqueña-COL (2010), Burela FS-ESP (2013-2014), CD Formas Íntimas-COL (2012, 2014-2015), Levante-ESP (2016-2017), Envigado-COL (2017), Al Riffa-BHR (2019-2020), Independiente Medellín (2021), Deportivo Cali-COL (2021), Junior Barranquilla-COL (2018-2019, 2021-2022), Atlético Nacional-COL (2023-2024)