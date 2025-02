Tarifaço de Trump atinge a carne e pode fechar ou abrir um grande mercado para o Brasil

Um dos produtos afetados pelo tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, será a carne bovina importada do Canadá e do México. O produto é in natura, diferente do vendido pelo Brasil, explica o coordenador do Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva (Nespro), da UFRGS, Júlio Barcellos. Nós — inclusive o frigorífico da Marfrig em Hulha Negra — enviamos carne industrializada, especialmente em lata, usada, por exemplo, para alimentação do exército norte-americano.