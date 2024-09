As mãos habilidosas guiam as finas astes pelo contorno da garrafa de vidro. Gradativamente, o fundo verde é recoberto por uma trama uniforme. O trabalho manual com o vime é uma das heranças da imigração italiana em solo brasileiro, desde 1875. Portanto, esse artesanato fortemente vinculado à tradição esta às portas de celebrar 150 anos na Serra gaúcha.