O Instituto Cultural Taru segue com mais um encontro do projeto Taruando o Verbo, que une debates, poesia e arte. São encontros mensais, aos sábados, guiados por um verbo presente em nosso cotidiano. Desta vez, o escolhido foi Transar: malícias e delícias de um verbo brasileiro. O encontro está marcado para este sábado (14), a partir das 17h, no Ponto Coletivo.