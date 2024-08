"Estamos envelhecendo e vamos envelhecer porque estamos vivas", ressalta a atriz Fera Carvalho Leite, protagonista do monólogo Velha D+, que será encenado pela primeira vez em Caxias do Sul na próxima terça-feira (6), às 20h, na sede social do Recreio da Juventude. A peça provoca reflexões sobre o envelhecimento da mulher e os desafios que a sociedade impõe a elas, a partir de um enfoque divertido e amoroso.