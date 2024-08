Resultado de olhares atentos sobre a vida cotidiana e a natureza, 35 fotografias de membros do Clube do Fotógrafo de Caxias do Sul estarão à mostra na Galeria Gerd Bornheim a partir desta quinta-feira (1º). A exposição Bienal Brasileira de Foto apresenta imagens selecionadas e premiadas na Bienal Brasileira de Arte Fotográfica, realizada em Salvador, em 2023.