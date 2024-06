"Eu tenho me gostado mais nas fotos". A constatação é da advogada e servidora pública Ana Paula Flores após olhar rápida e despreocupadamente as fotografias que ilustram esta reportagem. Não se trata de pouca vaidade, e, sim, de um amadurecimento em relação à própria imagem conquistado nos últimos tempos. Ana comemorou 50 anos em março e segue uma linha de pensamento e de comportamento de mulheres dessa geração que estão encarando o envelhecimento com mais conhecimento, segurança e aceitação.