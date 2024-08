Caxias do Sul e Bento Gonçalves recebem, na próxima segunda (19) e terça-feira (20), o humorista Nando Viana com seu espetáculo A Noite Que Gravo Para Internet. Em Caxias, o espetáculo ocorre no Polenta Comedy Club, às 20h. Já em Bento, será no Serra Comedy Club, às 20h30min.