Mostra Sonora Brasil Sesc traz talentos da música alagoana a Caxias do Sul neste domingo

A Mostra Sonora Brasil Sesc está de volta a Caxias do Sul, trazendo mais uma vez a diversidade de ritmos e sotaques que fazem a riqueza da música brasileira, tendo como tema desta temporada "Encontros, tempos e territórios". Neste domingo, a dupla alagoana Chau do Pife e Andréa Lais irá apresentar uma mistura de sonoridades ancestrais e batidas eletrônicas, unindo passado, presente e futuro no palco. A atração é gratuita, mas é necessário a reserva dos ingressos pelo site do Sesc ou diretamente na unidade.