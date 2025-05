Término por WhatsApp é o gesto fulminante do desinteresse

Após seis meses de um namoro intenso e envolvido com a rotina da parceira, leitor relata que ela terminou o relacionamento repentinamente por mensagem, via WhatsApp . Cerca de 20 dias depois, ele descobriu que a ex-companheira já está em outro namoro. Sem entender o rompimento brusco, o seguidor contatou o Carpinejar sobre o assunto.

Confira no vídeo abaixo a opinião do colunista sobre o caso, no episódio desta semana do Desafio Sentimental, com Carpinejar: