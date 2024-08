Cenas de filmes Notícia

Catálogo que sugere locações em Gramado para produções audiovisuais será lançado durante o Festival de Cinema

O guia em formato digital conta com 300 fotografias produzidas pelo artista visual Lucas Fialho. Todas as imagens e vídeos do catálogo vêm acompanhados por legendas descritivas. O financiamento é via Lei Paulo Gustavo

08/08/2024 - 15h03min