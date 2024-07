Estreia desta quinta-feira no horário nobre da Sala Ulysses Geremia (Centro de Cultura Ordovás), às 19h30min, Um Dia Nossos Segredos Serão Revelados, da diretora franco-alemã Emily Atef narra uma trágica história de amor no último verão antes da Alemanha ser unificada após a queda do muro de Berlim.