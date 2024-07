Está em fase de pré-produção, o média-metragem Fica Comigo. Nos cenários de Caxias do Sul, as filmagens se iniciaram no dia 19 de junho. A direção é de Jorge Barreto e Luciano Silva. O filme, roteirizado por Adri Tolardo, promete explorar os limites entre realidade e fantasia na vida da jovem Ticiane, interpretada por Geovana Boppsin, de 8 anos. As principais cenas foram filmadas em uma chácara em Criúva. O lançamento está previsto para outubro.