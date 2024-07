A Biblioteca do Sesc Caxias do Sul completa 55 anos de atividades em 2024, e, para celebrar, a unidade prepara uma programação especial para o mês de agosto. Destaque para a participação da escritora gaúcha Martha Medeiros, que virá a Caxias do Sul para um bate-papo com o tema "O amor e tudo que ele é", no dia 22, às 20h. Os ingressos já estão à venda (confira abaixo, na programação).