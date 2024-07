A partir desta segunda (29), até quinta-feira, o Projeto LABmais, do Sesc Caxias do Sul, promove a terceira edição do Fórum Regional das Juventudes, que neste ano traz o tema temática "Monas, Minas e Manas no Audiovisual". Todas as atividades, é claro, terão como foco o protagonismo feminino, em especial das mulheres oriundas da periferia, que transformam sua realidade e a de suas comunidades através da arte.