Começa nesta sexta-feira (26), a 12ª Festa do Agricultor de Fazenda Souza, interior de Caxias do Sul. O evento será realizado de sexta (26) a domingo (28) e também nos dias 2, 3 e 4 de agosto. Com o tema Mãos Simples, Alimento Sagrado, a festa celebra as colheitas e valoriza o trabalho no campo. Na programação, shows, desfile com carros alegóricos e gastronomia típica já estão confirmados.