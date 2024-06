Intitulado "Música Para Recomeçar", o mini festival solidário promovido pela FSG Centro Universitário, de Caxias do Sul, arrecadou uma tonelada de alimentos a serem doados para os desabrigados da enchente no RS. As doações foram feitas pelo público que compareceu na tarde e noite deste sábado ao Teatro da FSG, para prestigiar o evento que contou com diversos artistas locais e do Estado.