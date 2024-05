Circo, poesia e reflexões sobre a mulher na sociedade são palavras que podem ajudar a entender o espetáculo Lunares, do Circo de Aéreos Joanas d’Ar. A apresentações ocorrem neste sábado (18) e domingo (19), na sede do grupo, no bairro São Leopoldo. As sessões são gratuitas, mas é preciso reservar ingresso pelo site Sympla. No sábado haverá ainda um bate-papo com as artistas, após o espetáculo, abordando questões de gênero e o trabalho da mulher no circo.