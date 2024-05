Nesta sexta-feira (17), quem quiser contribuir com donativos aos afetados pela chuva e pelas enchentes no Rio Grande do Sul tem uma boa oportunidade. O Polenta Comedy Club, em Caxias do Sul, promove um show beneficente para arrecadar dinheiro e doações. O espetáculo solidário inicia às 20h45min e os ingressos estão à venda. Segundo os responsáveis pelo espaço, 100% do valor arrecadado em bilheteria será doado.