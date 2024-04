Autora de 17 obras que transitam entre contos, crônicas, teatro, texto infanto-juvenil, de ficção e não-ficção, a escritora brasileira Cidinha da Silva receberá a homenagem Autor Contemporâneo no próximo Festival Internacional Literário de Gramado — FiliGram. Com obras traduzidas para alemão, catalão, espanhol, francês, inglês e italiano, Cidinha da Silva é referência em temáticas de africanidades e ancestralidades no mundo contemporâneo.