Após uma temporada festiva em 2023, na qual foram comemorados os 30 anos do projeto, a série Concertos ao Entardecer não será realizada em 2024. O projeto protocolado na Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul foi reprovado pela Comissão Municipal de Incentivo à Cultura (COMIC), o que inviabiliza financeiramente a continuidade, de acordo com o coordenador do setor de Desenvolvimento Cultural da UCS, Moacir Lazzari.