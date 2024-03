O show do cantor Belo em Caxias do Sul, previsto para ocorrer no próximo domingo (23), foi adiado para26 de outubro. A mudança foi informada pela produtora Morphine, na noite desta segunda-feira (18). Os ingressos já adquiridos continuarão válidos para a nova data. O novo show deverá contar com mais um artista na mesma data.