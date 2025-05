Cineasta Gustavo Galvão e a coprodutora Cristiane Oliveira participam de sessão comentada do filme 'Inventário de Imagens Perdidas', em Caxias do Sul

Filme de Gustavo Galvão retrata um futuro distópico. Em Caxias o filme será exibido na Sala Ulysses Geremia, no Ordovás. Bruno Polidoro / Divulgação

Um futuro próximo, mas distópico, onde uma revolução fundamentalista mergulha o Brasil em uma guerra civil. Nessa realidade, duas mulheres fogem e seus caminhos se cruzam em uma casa. Essa história sobre resistência e esperança é o mote de Inventário de Imagens Perdidas, filme dirigido por Gustavo Galvão. A estreia ocorre em diversas cidades do Brasil, nesta quinta-feira (8).

Em Caxias o longa-metragem vai ser exibido na Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás.

O diretor e roteirista Gustavo Galvão estará em Caxias para o lançamento e um bate-papo. Junto estará Cristiane Oliveira, cineasta gaúcha que participa do projeto como coprodutora, comontadora e distribuidora.

— Inventário de Imagens Perdidas surgiu do impulso de reunir amigos inconformados e decididos a fazer algo veloz, urgente e com o coração, em reação a um país que testemunhava o avanço da extrema-direita e do fundamentalismo evangélico. O filme nasceu como um grito que não era possível guardar mais no peito e que ainda reverbera dentro de nós. Não por acaso, tudo gira em torno de um cineasta recém falecido e de sua ex-aluna pega de surpresa por uma revolução conservadora: com essa relação inesperada, combatemos a nostalgia melosa em torno do que o cinema já foi e que nos impede de vislumbrar seu potencial transformador — resume Galvão.

Com direção de fotografia do caxiense Bruno Polidoro, o filme foi gravado em poucos dias, durante a pandemia de covid-19 em 2021. Polidoro define que a produção foi "atípica". Primeiro, por ter sido rodado em plena pandemia e, segundo, pela rapidez do processo.

— Foi com uma estrutura pequena, uma equipe de seis pessoas. Esse filme reflete esse sufocamento do período. No filme é um futuro distópico, próximo, talvez mais próximo do que nós gostaríamos. São duas personagens resistindo e lutando pelos ideais que elas acreditam — conta.

A história se mescla com a realidade do período, onde a incerteza e o sufocamento do distanciamento social atingiram a saúde mental de diversas pessoas. A partir desse sentimento, as personagens principais se organizam em forma de resistência:

— Mesmo quando a gente está sufocado, achando que não há esperança, vale a pena se reunir e se organizar em comunidade. Podemos encontrar forças para transformar a situação que estamos vivendo. É um filme sobre resistência e esperança. Que refletiu nos processos que a gente estava vivendo — resume Polidoro.

