O projeto Mosaico na Quebrada, em parceria com a prefeitura de Caxias do Sul, revitalizará o Viaduto Hermes João Webber, na Avenida Júlio de Castilhos, no bairro Cinquentenário, próximo ao Estádio Centenário. Os trabalhos começam na noite desta segunda-feira (18) e o trânsito fica parcialmente bloqueado na Rua Thomas Beltrão de Queiroz, que passa por baixo do viaduto.