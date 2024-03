Ambiente de trabalho para 75 famílias caxienses, a Cooperativa Paz e Bem, no bairro Santa Fé, ganhou mais cores e mais vida. Em parceria com o estúdio Santa Lata, que tem à frente o artista visual Andrigo Martins, foram grafitadas a fachada e as paredes internas do pavilhão onde chegam, por dia, cerca de 40 toneladas de lixo para serem destinados à reciclagem.