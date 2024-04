Pelo sétimo ano seguido a Finlândia, na região Norte da Europa, recebeu o título de "país mais feliz do mundo" pelo levantamento World Happiness Report, realizado pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU). O documento foi divulgado em março e se baseia na avaliação que as pessoas fazem da própria felicidade levando em conta dados econômicos e sociais do país onde vivem, considerando seis fatores-chave: apoio social, renda, saúde, liberdade, generosidade e ausência de corrupção.