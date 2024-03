A Finlândia foi considerada o país mais feliz do mundo pela sétima vez consecutiva, segundo World Happiness Report (veja aqui), relatório patrocinado pela Organização das Nações Unidas (ONU). O documento foi divulgado nesta quarta-feira (20), no fuso horário da instituição responsável pela produção do ranking. Em comparação com o ano passado, o Brasil subiu cinco posições, indo do 49º ao 44º lugar. Ao todo, 143 nações são avaliadas.