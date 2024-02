O grito que há oito anos estava preso na garganta da comunidade carnavalesca caxiense finalmente foi posto pra fora na noite desta sexta-feira, com a retomada do Carnaval das escolas de samba na cidade. A Rua Plácido de Castro serviu de passarela para quatro escolas que desfilaram diante de um público empolgado com o retorno da festa popular, que desde 2016 não era realizada.