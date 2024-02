É com ânimo renovado e com expectativa de resgate cultural que as escolas de samba de Caxias do Sul estão vivendo os dias que antecedem ao Carnaval 2024. O evento marcado para a próxima sexta-feira (9), a partir das 19h, na Rua Plácido de Castro, com a adesão de quatro agremiações, é tido como o primeiro passo para devolver às escolas, após um hiato de sete anos, o tradicional desfile e a oportunidade de competirem entre si pelo título de campeã.