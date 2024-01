Caxias do Sul irá entrar definitivamente no clima da folia neste final de semana, com o Pré-Carnaval das escolas de Samba. Sábado, a partir das 19h, ocorre o Pré-Carnaval da Pérola Negra, no bairro Mariani. No domingo é a vez do Pré-Carnaval da XV de Novembro, no Instituto Samba, a partir das 19h. Ambos os eventos têm entrada gratuita.