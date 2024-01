Para os fãs de música eletrônica, janeiro desponta com programação no Vale dos Vinhedos. A atração é o DJ Tommax, residente dos sunsets no Pão de Açúcar, cartão postal do Rio de Janeiro, que desembarca na Serra gaúcha para show no Eletronic Sunset, no Wine Garden Miolo. O DJ se apresenta das 17h às 21h. Os ingressos estão à venda pelo site Wine Locals, a R$ 80. No valor do ingresso, estão inclusos estacionamento, acesso ao show e uma taça de espumante. Menores de idade não pagam.