Orquestra Municipal de Sopros apresenta concerto temático neste sábado, na Festa das Colheitas, em Caxias do Sul

A Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul abre o calendário de apresentações de 2025 com o concerto "Sopros da Tradição" , espetáculo temático preparado para estrear na Festa das Colheitas, com entrada gratuita. Será neste sábado, às 11h, no Centro de Eventos do Parque da Festa da Uva.

O repertório irá transitar entre o clássico e o popular, incluindo Capriccio Italien, de Tchaikovsky, e Tritsch Tratsch Polka, de Strauss II. As tradições folclóricas italianas são representadas por Tarantella e Funiculì Funiculà, enquanto a cultura do Rio Grande do Sul ganha destaque com Merceditas, Barra do Ribeiro, Danças Gaúchas e Sétima do Pontal. No segmento lírico estarão obras consagradas como "La Donna è Mobile", "Brindisi" e "Vivo per Lei".