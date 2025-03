Com 50% das vagas reservadas para o interior do RS, mostra itinerante de videoarte está com inscrições abertas

Estão abertas até o dia 17 de abril as inscrições para a II Mostra Tuco-Tuco de Videoarte/RS. Por meio de convocatória, o projeto vai selecionar e premiar, com o valor de R$ 1,2 mil, dez produções videográficas com temática livre nas categorias profissional e experimental. Os selecionados serão divulgados em 17 de junho de 2025.