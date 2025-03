Grupo Ueba recebe Cia de Teatro de Porto Alegre para apresentações em Caxias

Espetáculos gratuitos ocorrem no Moinho da Cascata, em Caxias do Sul. Cia de Teatro Lumbra / Divulgação

Neste final de semana, o Grupo Ueba Produtos Notáveis será anfitrião da Cia Teatro Lumbra, de Porto Alegre. No sábado (15) e domingo (16), às 17h, quem for ao Moinho da Cascata vai poder conferir as apresentações de teatro de sombras.

A iniciativa integra o projeto Arte no Moinho, que tem como propósito promover encontros artísticos entre cinco grupos teatrais gaúchos convidados e a trupe do Ueba, oferecendo programação artística e entretimento ao público de forma gratuita.

No sábado, o Grupo Ueba apresenta o espetáculo O Cavaleiro e o Dragão do Tempo, lançado em 2024 para celebrar os 20 anos de estrada do Grupo. No domingo, a Cia Teatro Lumbra apresenta a peça Criaturas da Literatura, com cenas de teatro de sombras com enredos inspirados em histórias clássicas da literatura universal, como Dom Quixote, Alice no País das Maravilhas e O Pequeno Príncipe.

A porto-alegrense Cia Teatro Lumbra é referência no teatro de sombras latino-americano, com prêmios, circulações, projetos artísticos e pedagógicos. Fundada em 2000, tem obras encenadas nos principais festivais e projetos de teatro no Brasil e no exterior.

O projeto Arte no Moinho se iniciou em fevereiro e acontece durante cinco finais de semana, mesclando exibições de peças do repertório do Grupo Ueba aos sábados e do grupo teatral convidado aos domingos.

A atividade é realizada pelo Grupo Ueba e Moinho da Cascata, com financiamento da Lei de Incentivo à Cultura do RS (LIC Pró-Cultura RS).

Agende-se

O quê: Projeto Arte no Moinho, com Cia Teatro Lumbra

Projeto Arte no Moinho, com Cia Teatro Lumbra Quando: 15 de março, sábado, às 17h (O Cavaleiro e o Dragão do Tempo/Grupo Ueba) e 16 de março, domingo, às 17h (Criaturas da Literatura/Cia Teatro Lumbra)

15 de março, sábado, às 17h (O Cavaleiro e o Dragão do Tempo/Grupo Ueba) e 16 de março, domingo, às 17h (Criaturas da Literatura/Cia Teatro Lumbra) Onde: Centro Cultural Moinho da Cascata (Rua Henrique Riboldi, 69, bairro Marechal Floriano)

Centro Cultural Moinho da Cascata (Rua Henrique Riboldi, 69, bairro Marechal Floriano) Ingressos: entrada gratuita.