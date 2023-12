O encontro de diferentes gerações blueseiras foram a marca do 14º Mississippi Delta Blues Festival, que se encerrou na madrugada deste domingo no Parque da Festa da Uva, em Caxias do Sul. Ao longo de três noites, os fãs puderam conferir desde nomes consagrados até talentos emergentes, que garantirão a continuidade do blues nacional pelos próximos anos ou décadas. E este encontro esteve muito bem representado nas figuras de Guto Konrad, guitarrista de 20 anos nascido em Santa Cruz do Sul, e do experiente Fernando Noronha e sua Black Soul, da Capital Gaúcha.