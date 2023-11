Mais de 40 crianças e adolescentes da zona norte de Caxias do Sul estão em contagem regressiva para os dias 2 e 3 de dezembro. O primeiro fim de semana do mês foi escolhido para o passeio de final de ano da Fluência Casa Hip Hop. O destino será Torres, no Litoral Norte. Para alguns dos viajantes, será a primeira oportunidade de ver o mar de perto e colocar o pé na areia.