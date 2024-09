Hospital Pompéia e as lembranças das Damas de Caridade

A trajetória do grupo de mulheres responsável pela idealização e manutenção do Hospital Pompéia acaba de ganhar mais uma publicação revelando detalhes de sua importância histórico-social. Falamos do livro “Minhas Memórias sobre a História das Damas de Caridade do Hospital Pompéia”, de autoria de Adelaide Isabel Pezzi Verza. O lançamento ocorre nesta quarta (dia 18), a partir das 15h, na Galeria de Arte Gerd Bornheim, da Casa da Cultura de Caxias do Sul.