Desde domingo, o documentário Hampel, 125 anos está disponível no canal Viva São Chico, do YouTube, em português e libras. O filme de 30 minutos integra o projeto de educação patrimonial Memórias de São Francisco de Paula, dirigido pela jornalista Lúcia Pires – com realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei Paulo Gustavo e apoio cultural do Parador Hampel e da produtora aDiáspora.