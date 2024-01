Há 24 anos o Big Brother Brasil está no ar e é uma das maiores audiências da TV nacional. Quase um quarto de século de espiadinha no tal do BBB. Loucura isso, né? Você já parou pra pensar do porquê disso acontecer? Eu já, inúmeras vezes. Nunca cheguei a uma resposta que me trouxesse certeza ou algo que mirasse à exatidão, mas, confesso, isso, vez ou outra, vem habitar meus pensamentos.