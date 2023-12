Me sinto liberta. Nunca havia me sentido assim, internamente livre. Como se acabasse de despontar do ventre da minha mãe para o mundo. Dessa vez, me vi nascendo sem lágrimas, sem estranhamento, sem susto. Só nascendo, de uma forma leve e tranquila, como quem abre os olhos no domingo de manhã e tem o dia todo de folga. Me sinto livre e pronta. Recém-nascida, como quem vive o primeiro segundo do resto da existência.